Scuole chiuse domani, 08 Gennaio 2021 nel Comune di Paternò in attesa delle nuove disposizioni regionali che dovrebbero arrivare nella giornata di domani.La chiusura riguarda le scuole (infanzia, elem...

Scuole chiuse domani, 08 Gennaio 2021 nel Comune di Paternò in attesa delle nuove disposizioni regionali che dovrebbero arrivare nella giornata di domani.

La chiusura riguarda le scuole (infanzia, elementari e medie) di pertinenza comunale.

Firmata pochi minuti fa l'ordinanza.

DOMANI SCUOLE CHIUSE A PATERNÒ

DOMANI SCUOLE CHIUSE A PATERNÒ

Il post del Sindaco:

Dopo numerosi incontri ed interlocuzioni, alle 21:40 di questa sera ho firmato un’Ordinanza di chiusura scuole dell’Obbligo nel Comune di Paternò (infanzia, elementari e medie) per la giornata di domani 8 gennaio 2021, in attesa delle determinazioni regionali e nazionali.