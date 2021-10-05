DOMANI SCUOLE, PARCHI COMUNALI E CIMITERO CHIUSI A CATANIA PER CONSENTIRE VERIFICHE

Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi d’intesa con il Prefetto, il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese ha disposto la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO della Città,...

Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi d’intesa con il Prefetto, il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese ha disposto la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO della Città, dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva per la giornata di domani 06 Ottobre 2021.

Con la Direzione Manutenzioni e la Protezione Civile siamo già al lavoro, ma lo scenario in tutti i quartieri è molto pesante.

La pioggia e il vento violentissimo hanno scoperchiato tetti, causato la caduta di alberi, divelto pali dell’illuminazione

procurando ingenti danni.

Continua l'appelli invitando alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti, anche per la giornata di domani, per consentire alle squadre di emergenza di lavorare al ripristino rapido delle condizioni di sicurezza.

Appena pronta, l’ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del Comune e gli organi di stampa.

Viene anticipata sui social si conclude il post per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare.