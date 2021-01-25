DOMANI VENTI DI BURRASCA SULLA SICILIA, PREVISTE MAREGGIATE: ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Maltempo in arrivo in Sicilia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido f...

Maltempo in arrivo in Sicilia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Il livello di allerta è di colore giallo (“Attenzione”).

In particolare, “dal mattino di domani, martedì 26 gennaio 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri ionici. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Le zone interessate dall’allerta meteo Sicilia: Sicilia Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.