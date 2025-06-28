DOMENICA A CATANIA: ALLERTA ROSSA PER IL CALDO, ARANCIONE PER INCENDI

Domenica 29 giugno 2025 si preannuncia come una giornata di caldo estremo in Sicilia, con un nuovo aumento delle temperature che porterà a condizioni particolarmente critiche in alcune zone dell’isola...

Domenica 29 giugno 2025 si preannuncia come una giornata di caldo estremo in Sicilia, con un nuovo aumento delle temperature che porterà a condizioni particolarmente critiche in alcune zone dell’isola.

Il Ministero della Salute ha diramato un’allerta rossa per ondata di calore nella provincia di Catania, dove si prevedono temperature percepite oltre i 40°C. L’elevato rischio per la salute riguarda soprattutto le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Per il resto della Sicilia l’allerta sarà arancione, segnalando comunque condizioni climatiche che possono rappresentare un pericolo, soprattutto se prolungate per più giorni consecutivi.

Sempre per domenica 29 giugno, la protezione civile regionale ha emesso un'allerta rossa per il rischio incendi nella provincia di Agrigento, dove vento, alte temperature e vegetazione secca aumentano significativamente le probabilità di roghi. Per il resto dell’isola, il livello di allerta incendi sarà arancione.

Si raccomanda alla popolazione di:

evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata;

mantenere una buona idratazione;

evitare sforzi fisici all’aperto;

prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

Le autorità invitano alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali evoluzioni della situazione.