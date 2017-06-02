DOMENICA A PATERNÒ LA “PEDALATA UILDM – INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ”

Anche quest’anno siamo giunti alla terza edizione della “Pedalata UILDM – Insieme per la solidarietà”, ormai divenuto un appuntamento abituale per la città di Paternò. Si svolgerà domenica 4 giugno al...

Anche quest’anno siamo giunti alla terza edizione della “Pedalata UILDM – Insieme per la solidarietà”, ormai divenuto un appuntamento abituale per la città di Paternò. Si svolgerà domenica 4 giugno alle ore 9:00 con partenza e arrivo da Piazza Umberto I. La passeggiata in bicicletta ecologica e non competitiva, ha lo scopo di rispettare l’ambiente e dare un segno di civiltà. Inoltre, valorizzare, attraverso il percorso, alcune zone del paese un po’ dimenticate e trascurate dagli eventi cittadini. La protagonista principale sarà la solidarietà che, nonostante le diatribe e i confronti della campagna elettorale, non ha colore politico, nel rispetto della dignità umana che è al di sopra di ogni cosa. Tutti saranno chiamati a partecipare senza alcuna strumentalizzazione. Con una donazione, si riceveranno vari gadget: una sacca, con dentro una bottiglietta d’acqua e una brioche, un cappellino e una maglietta. Si potrà partecipare anche all’estrazione di una bici. Sarà una giornata da trascorrere con serenità in compagnia di una buona musica e animazione. I fondi raccolti saranno finalizzati al sostegno dei progetti di sensibilizzazione e di assistenza socio-sanitaria che la UILDM sta portando avanti non solo nel territorio paternese ma su tutta la provincia di Catania. In particolare, il protocollo di intesa che è stato firmato anche con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Paternò che tratterà gli aspetti scientifici, medici e sociali del malattie neuro-muscolari e sarà rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado del territorio paternese, il sostegno psicologico alle persone con disabilità e alle loro famiglie, l’assistenza domiciliare ed extra-domiciliare e il Servizio Civile.

Info ai seguenti recapiti: 095 852008 - 338 5943915