DOMENICA DI "ALLERTA GIALLA" IN TUTTA LA SICILIA

La primavera stenta ad arrivare ed è allerta gialla domani 7 aprile in Sicilia.Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un avviso che prevede piogge forti e diffuse già a partire da...

A cura di Redazione 06 aprile 2019 17:43

Condividi