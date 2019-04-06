95047

DOMENICA DI "ALLERTA GIALLA" IN TUTTA LA SICILIA

La primavera stenta ad arrivare ed è allerta gialla domani 7 aprile in Sicilia.Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un avviso che prevede piogge forti e diffuse già a partire da...

06 aprile 2019 17:43
La primavera stenta ad arrivare ed è allerta gialla domani 7 aprile in Sicilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un avviso che prevede piogge forti e diffuse già a partire dalla tarda mattinata di domani.

Oltre ai temporali e alle grandinate si manifesterà la presenza di forti attività elettriche e raffiche di vento intense.

Il maltempo, dunque, continua a imperversare su tutta l’Isola a causa di un sistema perturbato che riguarda anche altre regioni del Sud come  Calabria, Puglia e Basilicata.

