DOMENICA DI "ALLERTA GIALLA" IN TUTTA LA SICILIA
La primavera stenta ad arrivare ed è allerta gialla domani 7 aprile in Sicilia.
Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un avviso che prevede piogge forti e diffuse già a partire dalla tarda mattinata di domani.
Oltre ai temporali e alle grandinate si manifesterà la presenza di forti attività elettriche e raffiche di vento intense.
Il maltempo, dunque, continua a imperversare su tutta l’Isola a causa di un sistema perturbato che riguarda anche altre regioni del Sud come Calabria, Puglia e Basilicata.