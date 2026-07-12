Domenica di traffico sulle strade siciliane: lunghe code su A18 e tangenziale di Catania verso il mare
Domenica di traffico sulle strade siciliane: lunghe code su A18 e tangenziale di Catania verso il mare
CATANIA – Domenica caratterizzata da rallentamenti e lunghe code sulle principali arterie stradali della provincia etnea, complice il grande afflusso di automobilisti diretti verso le località balneari.
Le maggiori criticità si registrano sulla tangenziale di Catania, in direzione San Gregorio, dove si sono formate code superiori ai 4 chilometri a causa del traffico intenso in ingresso verso l'autostrada.
Disagi anche lungo l'A18, dove il consistente flusso di veicoli diretti verso le località della costa ionica sta provocando rallentamenti in diversi tratti.
La situazione è legata al tradizionale esodo domenicale verso il mare, con migliaia di persone in viaggio fin dalle prime ore della giornata.
Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza, mantenere le distanze di sicurezza e, se possibile, valutare percorsi alternativi o partenze in orari meno congestionati.