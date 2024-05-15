DOMENICA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI "PER RAGALNA": LUCIA SALADDINO E LA SUA SQUADRA SI PRESENTANO ALLA CITTÀ E ALLA STAMPA

“Per Ragalna” si presenta alla città e alla stampa.Lucia Saladdino, il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Ragalna, insieme a tutti i componenti della sua squadra, annuncia l’evento d...

“Per Ragalna” si presenta alla città e alla stampa.

Lucia Saladdino, il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Ragalna, insieme a tutti i componenti della sua squadra, annuncia l’evento di presentazione ufficiale della lista e dei suoi candidati.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 maggio, alle ore 19.00, nella suggestiva location del Palmento Arena di Ragalna.

Dopo il successo dell’inaugurazione della sede in piazza Santa Barbara, dunque, entra nel vivo la campagna elettorale per il candidato Saladdino, attuale vicesindaco uscente del comune etneo.

Per l’occasione verrà altresì svelato il programma elettorale, “nato – afferma Lucia Saladdino - dal dialogo continuo che ho avuto con la comunità durante la mia esperienza amministrativa. Nato dai suggerimenti, dalle richieste e, anche, dalle critiche costruttive che ho ascoltato e accolto in questi anni. È un programma che scaturisce, quindi, dal contributo di idee e proposte di chi vuole il bene della nostra città e della comunità.

Sono fiera di avere accanto a me una squadra unita, che condivide principi, valori e obiettivi e che si impegnerà, ogni giorno, per ottenere e realizzare tutto quanto abbiamo pensato PER RAGALNA.

In maniera quasi tangibile, questo programma, guarda al futuro con entusiasmo e positività ma soprattutto vuole esprimere amore profondo per Ragalna, rispetto per la comunità ragalnese e orgoglio di farne parte”.