Scatta il "Reattiva Open": grande tennis ai campi Romano

Le migliori racchette dell'isola si sfidano sulla terra rossa: il montepremi è di mille euro

95047.it E’ tutto pronto per un torneo di tennis che si preannuncia avvincente e con un tabellone dai grandi numeri. Scatta domenica ai campi del Tennis Club Romano, Reattiva Open 2015, la prima edizione del torneo nazionale maschile e femminile che radunerà, alle pendici dell’Etna, le migliori racchette dell’Isola. E non solo. Tennisti pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi il titolo e il montepremi di 1000 euro. Il torneo ha il supporto del Coni e della Federazione Italiana Tennis si concluderà il prossimo 10 maggio. Si tratta di un appuntamento dai grandi numeri anche, e soprattutto, sotto il profilo organizzativo e dei partecipanti.

“Sono orgoglioso di poter ospitare la prima edizione di Reattiva Open”, spiega il maestro Massimo Romano, direttore tecnico del Tennis Club. “Questo è ormai uno sport dai grandi numeri e i catanesi sono sempre più vicini a racchetta e palline. Il numero di appassionati e atleti nella nostra terra è in continua crescita e la partecipazione al torneo ne è una riprova. In questi campi si sono formati i campioni di oggi del tennis regionale e nazionale, da domani altri campioni si daranno battaglia”.

Un torneo capace di coinvolgere le più importanti aziende del territorio allestito dall’agenzia di comunicazione catanese, Reattiva: “Mi sono avvicinato al tennis solo recentemente ma ho subito capito perché sempre più persone si avvicinano a questo sport” dice Salvatore Leonardi, brand manager dell’agenzia. “Ho subito pensato a una bella festa di sport e divertimento e devo dire che tutti gli sponsor, che ringrazio, si sono aggregati con entusiasmo. Il parallelismo tra questo sport e il nostro lavoro a fianco degli imprenditori sembra azzardato ma in realtà non è così. Alla base di entrambi ci sono passione, fatica, strategia e fiducia”.

I primi incontri si disputeranno domenica ma l’intero tabellone, l’elenco degli iscritti e tutte le info per prendere parte a Reattiva Open sono disponibili sul sito reattiva.com/opentennis e sulla pagina Facebook. La sfida è pronta a partire!