DOMENICA SERA VIOLENTA A PATERNÒ : MAXI RISSA IN CENTRO

Rissa a Paternò, in pieno centro , Il fatto è avvenuto questa notte intorno alle ore 00.10

I fatti sarebbero iniziati in piazza Regina Margherita per poi proseguire nella centralissima Piazza Santa Barbara

Alcuni ragazzi di nazionalità italiana e straniera , si sono scontrati prima verbalmente, e dopo un acceso dibattito hanno concluso la loro discussione con dei cazzotti, urla, spintoni e pedate: in una lite che ha coinvolto diverse persone. Sarebbero

coinvolti almeno una decina di ragazzi, mentre almeno un'altra cinquantina stavano a guardare. Un vero finimondo di calci e pugni contro il nemico di turno, tra le urla generali.

Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere alcune persone che sarebbero rimaste ferite.

Sui fatti stanno indagando i Carabinieri che

stanno acquisendo le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona e degli esercizi commerciali per trovare i protagonisti della scazzottata notturna in città.