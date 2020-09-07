DOMENICA SERA VIOLENTA A PATERNÒ : MAXI RISSA IN CENTRO
Rissa a Paternò, in pieno centro , Il fatto è avvenuto questa notte intorno alle ore 00.10
I fatti sarebbero iniziati in piazza Regina Margherita per poi proseguire nella centralissima Piazza Santa Barbara
Alcuni ragazzi di nazionalità italiana e straniera , si sono scontrati prima verbalmente, e dopo un acceso dibattito hanno concluso la loro discussione con dei cazzotti, urla, spintoni e pedate: in una lite che ha coinvolto diverse persone. Sarebbero
coinvolti almeno una decina di ragazzi, mentre almeno un'altra cinquantina stavano a guardare. Un vero finimondo di calci e pugni contro il nemico di turno, tra le urla generali.
Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere alcune persone che sarebbero rimaste ferite.
Sui fatti stanno indagando i Carabinieri che
stanno acquisendo le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona e degli esercizi commerciali per trovare i protagonisti della scazzottata notturna in città.