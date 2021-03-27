DOMENICA TORNA L'ORA LEGALE

Ci risiamo. Torna l'ora legale, per cui nella notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo le lancette dovranno essere spostate un'ora in avanti: alle 2 scoccheranno come per magia le 3. E quindi sì, dormi...

Ci risiamo. Torna l'ora legale, per cui nella notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo le lancette dovranno essere spostate un'ora in avanti: alle 2 scoccheranno come per magia le 3. E quindi sì, dormiremo un'ora in meno, in teoria, anche se domenica mattina con mezza Italia in zona rossa si può anche rimanere un'ora in più a letto per compensare... Scherzi a parte, questa potrebbe essere davvero l'ultima volta dell'ora legale e quando l'ultima domenica di ottobre rimetteremo l'orologio unìora indietro potremmo non cambiarlo più. Decisione europea, anche se l'Italia non sembra per niente favorevole.

E del resto l'ora legale i suoi vantaggi li ha. ALmeno dal punto di vista energetico: "Nei prossimi 7 mesi in Italia avremo positivi impatti per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico", spiega Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, evidenziando come "nel 2020 i benefici dell'ora legale abbiano determinato un risparmio pari a 400 milioni di kilowattora (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 150 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 205mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro".

Lo scorso anno i valori sono stati fortemente influenzati dalla complessiva riduzione dei consumi energetici, dovuta alla chiusura delle attività per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Per il 2021, pur permanendo una situazione di incertezza legata alla pandemia, secondo i dati attualmente disponibili Terna si attende un parziale recupero del fabbisogno energetico e quindi valori di benefici elettrici, ambientali ed economici, più simili a quelli degli anni precedenti. Dal 2004 al 2020 Terna ha rilevato che il minor consumo di elettricità per l'Italia, dovuto all' ora legale, è stato di circa 10 miliardi di kilowattora e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di 1 miliardo e 720 milioni di euro.