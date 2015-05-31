Don Vito Mandarano: "L'amore di Maria occorre manifestarlo nelle famiglie"
Si sono chiuse, con la celebrazione della Santa Messa di questa sera, le celebrazioni in onore della Madonna Santissima della Consolazione
95047.it Sempre suggestiva e coinvolgente. Quanto mai sentite e partecipate la celebrazione in onore della Madonna Santissima della Consolazione: questa sera, l'atto finale con la celebrazione della Santa Messa nell'omonimo Santuario sulla Collina storica a chiusura dei festeggiamenti dedicati alla Santa Vergine. A concelebrare la Santa Messa don Vito Mandarano e don Giovanni Corollo. Un'omelia toccante che è stata incentrata sull'amore cristiano di cui Maria Santissima è stata valido esempio: "Un amore che deve essere manifestato - ha detto don Vito Mandarano - soprattutto all'interno delle vostre famiglie mantenendo sempre vivo il dialogo". Tempio colmo di devoti che è stato
luogo di preghiera ma anche di riflessione. Presenti, tra gli altri, i componenti della omonima confraternita che hanno preparato al meglio i giorni di preghiera e festa, le associazioni di volontariato, le autorità civili tra cui il sindaco Mauro Mangano ed il presidente del consiglio Laura Bottino e autorità militari con il Capitano dei Carabinieri della locale compagnia Lorenzo Provenzano, il comandante dei vigili urbani Antonino La Spina, i rappresentanti della Finanza.