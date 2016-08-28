Donato il rene di un 63enne trapiantato

Il prelievo nella serata di ieri al Cannizzaro di Catania

95047.it Il prelievo di un rene è stato eseguito nella serata di ieri (sabato) all’ospedale Cannizzaro di Catania su un paziente che a sua volta era stato trapiantato di rene circa sette anni fa. L’uomo, deceduto per emorragia cerebrale e ricoverato in Anestesia e Rianimazione, in vita aveva espresso volontà alla donazione di organi, regolarmente registrata presso il Centro Regionale Trapianti. Si tratta di un 63enne nato a Giarre e residente a Riposto.

La procedura è stata curata dal personale dell’ospedale Cannizzaro, mentre l’operazione di prelievo è stata effettuata dall’équipe del Policlinico di Catania. Il rene è stato trasportato all’Ismett di Palermo per il trapianto.