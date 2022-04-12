DONATORI SANGUE FRATRES INCONTRANO ARCIVESCOVO CATANIA RENNA

Si è svolto sabato scorso, 9 aprile, all’interno dell’Arcivescovado di Catania, il primo incontro fra il Consiglio territoriale dei gruppi di donatori sangue della Fratres Catania Enna Messina e il nu...

Si è svolto sabato scorso, 9 aprile, all’interno dell’Arcivescovado di Catania, il primo incontro fra il Consiglio territoriale dei gruppi di donatori sangue della Fratres Catania Enna Messina e il nuovo Arcivescovo metropolita di Catania, mons. Luigi Renna. Nel corso dell’incontro, il Presidente della Fratres CEM, dott. Angelo Salice, ha illustrato l’attività dei gruppi che costituiscono il territoriale della Consociazione nelle tre province della zona orientale della Sicilia, ed in particolare dei 17 gruppi presenti nella Diocesi di Catania. L’assistente spirituale dell’associazione, don Paolo Politi, ha sottolineato il cammino spirituale che affianca il gesto della donazione in una realtà, qual è la Fratres, che si basa su ideali cristiani e che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità.

All’arcivescovo Renna la Fratres ha consegnato una targa che riporta una frase di Santa Teresa di Calcutta: “Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.

Monsignor Renna ha incoraggiato l’attività dei donatori ed ha chiesto al Territoriale Fratres di proseguire il servizio di promozione verso la donazione del sangue, soprattutto in quelle giornate emblematiche per la città e per l’intera arcidiocesi etnea.