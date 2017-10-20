DONAZIONE ORGANI ALL’OSPEDALE CANNIZZARO: UNA DONNA DI ADRANO DONA FEGATO E RENI

È stato eseguito questa notte un nuovo prelievo multiplo di organi, il settimo nel 2017, all’ospedale Cannizzaro di Catania.La donatrice è la sessantunenne Carmela Politi, nata e residente ad Adrano.L...

La donatrice è la sessantunenne Carmela Politi, nata e residente ad Adrano.

La signora era giunta in pronto soccorso con eliambulanza, dopo aver accusato un malore mentre si trovava in casa sua. Sottoposta a intervento neurochirurgico per emorragia cerebrale dovuta a rottura di aneurisma, la donna è stata poi ricoverata in Rianimazione, finché non è entrata in osservazione. Sono stati i familiari a esprimere il consenso alla donazione.

L’operazione ha avuto inizio prima di mezzanotte e si è conclusa attorno alle 4 del mattino, con il prelievo, da parte di un’équipe dell’Ismett di Palermo, del fegato e dei reni.

Con quella di oggi salgono a dieci in un anno, a partire da ottobre 2016, le donazioni di organi all’ospedale Cannizzaro di Catania.