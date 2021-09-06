DONNA FA UN VOLO DI 10 METRI E PRECIPITA NEL FIUME ALCANTARA, SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

Ieri le squadre dei Vigili del fuoco di Moio Alcantara e del distaccamento di Letojanni, intorno alle 15,30, sono intervenute per soccorrere una persona caduta nel fiume Alcantara in zona le “Gurme”....

Una signora, scivolata da un costone, facendo un volo di circa 10 metri e finendo rovinosamente nel greto del fiume. I primi ad arrivare sono stati due componenti dei vigili del fuoco che hanno stabilizzato la malcapitata.

Successivamente sono giunti anche gli specialisti saf (speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco e il soccorso alpino. I mezzi intervenuti provenienti dal Distaccamento di Letojanni sono Aps (autopompa serbatoio) e pick-up con modulo attrezzato.

Invece la squadra del distaccamento di Moio è arrivata con Modulo antincendio e sherpa. La signora era con i familiari per una escursione.

Intervento concluso alle 18,15 con affidamento della malcapitata al 118.