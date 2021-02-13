DONNA IN GRAVIDANZA TRASFERITA D'URGENZA DA CATANIA A GENOVA

Una donna in gravidanza è stata trasferita d'urgenza dal Policlinico di Catania al Gaslini di Genova con un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'aeronautica militare.La richiesta di intervento sanitario...

La richiesta di intervento sanitario è stato chiesto dalla prefettura del capoluogo etneo alla sala Situazioni di vertice del comando della Squadra aerea, la sala operativa dell'aeronautica militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata aerea di Pisa.