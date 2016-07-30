Donna sgozzata nella sua abitazione

E' accaduto a Misterbianco: il marito era uscito a comprare giornale e sigarette

95047.it [FLASH] Una donna, Marina Zuccarello, è stata trovata sgozzata nella sua casa di villeggiatura, nella frazione Madonna degli Ammalati, a Misterbianco (Catania). A trovare il cadavere in un lago di sangue è stato il marito, che era uscito di casa per comprare il giornale e le sigarette, che ha avvertito i carabinieri.

AGGIORNAMENTO:

(ANSA) I carabinieri sono alla ricerca di un uomo di 28 anni che vive a Taranto, ex fidanzato della figlia più piccola di Marina Zuccarello, la donna di 55 anni trovata sgozzata nella sua abitazione di campagna a Madonna degli Ammalati, frazione di Misterbianco (Catania). Il giovane, laureato, aveva avuto con la ragazza, conosciuta su Internet, una relazione poi finita. Diversi sarebbero stati in passato i tentativi del ragazzo di riappacificarsi con la sua ex. Il ventottenne si sarebbe allontanato da Catania dopo il delitto e viene ora ricercato dai carabinieri sui treni e nella sua città.

AGGIORNAMENTO:

Confessa l'ex fidanzato della figlia Confessa, il trentenne arrestato mentre stava tornando a Taranto ha ammesso le sue colpe. Avrebbe ucciso la donna perché gli aveva vietato di importunare la figlia

(SKYTG24)