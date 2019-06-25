DONNA SI RISVEGLIA IN UN AEREO BUIO: L'AVEVANO DIMENTICATA DOPO L'ATTERRAGGIO

Una passeggera di un volo Air Canada diretto a Toronto ha raccontato di essersi spaventata moltissimo dopo essersi svegliata «tutta sola» all'interno dell'aereo, che era «freddo e buio».La donna, rife...

Una passeggera di un volo Air Canada diretto a Toronto ha raccontato di essersi spaventata moltissimo dopo essersi svegliata «tutta sola» all'interno dell'aereo, che era «freddo e buio».

La donna, riferisce l'Associated Press, ha raccontato (tramite un'amica) su Facebook che il personale di volo si era dimenticato di lei dopo l'atterraggio: «Penso di stare avendo un brutto sogno, cosa sta succedendo?» si è chiesta la passeggera.

Una volta sveglia, dopo aver realizzato di essere rimasta sola, la donna ha tentato di chiamare un'amica ma il suo telefono cellulare si è spento e non le è stato possibile ricaricarlo, dato che all'aereo era stata tolta corrente.

La protagonista della disavventura è stata allora presa dal panico ed è corsa nella cabina di pilotaggio, dove ha trovato dei walkie talkie che però si sono rivelati inutilizzabili.

Nessuno ha visto i segnali di Sos che ha fatto con una torcia dal finestrino, quindi ha provato a scendere dall'aereo.

La donna è riuscita ad aprire il portellone e ha attirato l'attenzione del personale di terra dell'aeroporto, il cui intervento è stato risolutivo.

La compagnia aerea ha confermato l'incidente ma non ha voluto commentare cosa sia andato storto.

«Stiamo ancora esaminando la questione, quindi non abbiamo ulteriori dettagli da condividere, ma abbiamo assistito la cliente e siamo ancora in contatto con lei».

La donna ha spiegato che il personale di Air Canada si è scusato e le sono state offerte una stanza in hotel e una limousine, che lei ha rifiutato. «Non ho dormito molto a causa dei ricorrenti incubi notturni e mi sveglio con il timore di essere rinchiusa in un luogo buio», ha aggiunto.