DONNA UCCISA A COLPI DI PISTOLA PER STRADA A MISTERBIANCO

FLASHProbabile ennesimo caso di femminicidio in provincia di Catania.Una donna è stata uccisa questa sera in Via Nobel tra le frazioni di Montepalma e Lineri, in territorio di Misterbianco.La vittima,...

FLASH

Probabile ennesimo caso di femminicidio in provincia di Catania.

Una donna è stata uccisa questa sera in Via Nobel tra le frazioni di Montepalma e Lineri, in territorio di Misterbianco.

La vittima, Giovanna Cantarero, per tutti Jenny, di 27 anni è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada, dopo essere uscita dal suo posto di lavoro.

Non è ancora chiaro se la donna sia stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco o se a raggiungerla sia stato un unico proiettile, quello che l'avrebbe colpita al volto.

Inutili i tentativi di soccorso, i sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna.

La vittima lascia una figlia di meno di due anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini: stanno cercando di ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per fare luce sul movente e sull'autore del delitto

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO