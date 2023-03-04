DONNA UCCISA A COLTELLATE NEL RAGUSANO, CARABINIERI ARRESTANO IL COGNATO
Una donna di 52 anni, Rosalba dell'Albani, è stata uccisa a coltellate dal cognato, Mariano Barresi, di 66 anni, che è stato arrestato dai carabinieri.Il delitto è avvenuto a Giarratana, nel Ragusano...
A cura di Redazione
04 marzo 2023 14:57
Una donna di 52 anni, Rosalba dell'Albani, è stata uccisa a coltellate dal cognato, Mariano Barresi, di 66 anni, che è stato arrestato dai carabinieri.
Il delitto è avvenuto a Giarratana, nel Ragusano nella casa della madre della vittima, dove la donna si trovava per accudirla di notte.
La 52enne è la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. Al momento non si conosce il movente dell'omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ragusa.