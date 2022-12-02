95047

DONNA UCCISA IN CONTRADA ROTONDELLA, PROSEGUONO LE INDAGINI PER SCOPRIRE L'ASSASSINO

E' Georgeta Ancuta Pop, romena di 43 anni, la donna trovata uccisa ieri a colpi di arma da fuoco in un casolare nelle campagne di Belpasso (Catania).Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, co...

02 dicembre 2022 11:32
E' Georgeta Ancuta Pop, romena di 43 anni, la donna trovata uccisa ieri a colpi di arma da fuoco in un casolare nelle campagne di Belpasso (Catania).

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura di Catania.

Il cadavere ieri è stato trovato da operai dell'azienda agricola per cui lavorava. La donna non rispondeva al cellulare e alcuni suoi colleghi sono andati nella sua abitazione, che è dentro il comprensorio dell'azienda agricola, ma in luogo isolato, trovando il cadavere. E' stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Paternò e del reparto operativo del comando provinciale di Catania.

