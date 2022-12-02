DONNA UCCISA IN CONTRADA ROTONDELLA, PROSEGUONO LE INDAGINI PER SCOPRIRE L'ASSASSINO

E' Georgeta Ancuta Pop, romena di 43 anni, la donna trovata uccisa ieri a colpi di arma da fuoco in un casolare nelle campagne di Belpasso (Catania).Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, co...

E' Georgeta Ancuta Pop, romena di 43 anni, la donna trovata uccisa ieri a colpi di arma da fuoco in un casolare nelle campagne di Belpasso (Catania).

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura di Catania.

Il cadavere ieri è stato trovato da operai dell'azienda agricola per cui lavorava. La donna non rispondeva al cellulare e alcuni suoi colleghi sono andati nella sua abitazione, che è dentro il comprensorio dell'azienda agricola, ma in luogo isolato, trovando il cadavere. E' stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Paternò e del reparto operativo del comando provinciale di Catania.