Dopo 11 anni lascia ‘Zaro’, cane antidroga di Gdf Catania

Dopo undici anni di servizio al comando provinciale della guardia di finanza di Catania il cane pastore tedesco 'Zaro' è stato congedato e andrà in 'pensione'.

Ha partecipato in tutti questi anni, in coppia con il suo conduttore, a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza all'aeroporto, alla stazione ferroviaria, ai caselli autostradali, agli autogrill oltre che nelle zone della Movida in supporto delle

Fiamme gialle e, in diverse circostanze, anche in supporto di altre Forze di polizia.

Spesso il suo infallibile fiuto è stato decisivo per il ritrovamento di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti abilmente occultate dai corrieri sia sulla persona sia su veicoli facendo sequestrare, nel tempo, svariati quintali di droghe. Lo speciale rapporto instauratosi tra «Zaro» e il suo conduttore ha reso naturale la decisione del militare cinofilo di accogliere nella propria famiglia il fedele «compagno a quattro zampe» dopo i tanti anni di servizio prestato in coppia.

Prima di lasciare il servizio nella Guardia di Finanza il conduttore e il suo pastore tedesco si sono recati a Castiglione del Lago (PG), al Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo, dove vige il motto «candida pro causa ense candido» (un'arma pura per una giusta causa), per un ultimo saluto al luogo in cui tutto ha avuto inizio.

(ANSA).