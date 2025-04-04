DOPO LA PIOGGIA, EMERGENZA BUCHE A PATERNÒ: LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Negli ultimi giorni, attraverso la rubrica "Lo dico a 95047", abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la situazione delle strade cittadine, messe a dura prova dalle piogge recenti.Un cittad...

Negli ultimi giorni, attraverso la rubrica "Lo dico a 95047", abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la situazione delle strade cittadine, messe a dura prova dalle piogge recenti.

Un cittadino ci ha scritto per segnalare un grave danno stradale in via Dovi 8, dove un pezzo di asfalto si è staccato a causa delle forti precipitazioni. "In attesa di un riscontro, buona serata", conclude il lettore, auspicando un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

Un'altra segnalazione riguarda la zona nei pressi della Chiesa Cristo Re e la via prima del Mulino, dove le buche sull'asfalto rappresentano un serio pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Inoltre, un lettore abituale della nostra pagina ha voluto evidenziare il problema delle buche in via Imperia, nella zona della Scala Vecchia. "Chiedo un immediato intervento per mettere in sicurezza la strada", scrive il cittadino, sottolineando la pericolosità della situazione.

Un'altra testimonianza ribadisce la necessità di un'azione tempestiva: "Salve a tutti, sono un lettore quotidiano della vostra pagina. Oggi volevo comunicare il problema delle buche che si sono create a causa della pioggia in questi giorni. Chiedo un immediato intervento per quanto riguarda via Imperia (zona Scala Vecchia). Chiediamo almeno provvisoriamente di tapparle, anche se si dovrebbe rifare tutto il manto stradale perché ormai è in frantumi".

La situazione delle strade dissestate sta diventando una problematica sempre più sentita dai cittadini, che chiedono interventi rapidi ed efficaci per evitare ulteriori disagi e rischi per la sicurezza pubblica.

Invitiamo le autorità competenti a prendere in considerazione queste segnalazioni e a intervenire prontamente per garantire la sicurezza stradale.

Continueremo a raccogliere le vostre segnalazioni per dar voce ai problemi della città e sollecitare le istituzioni a intervenire.

