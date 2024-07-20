DOPO LA REGIONE ANCHE BELPASSO HA LA “SUA”ORDINANZA: STOP ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'APERTO CON TEMPERATURE ALTE

“Ho firmato l’ordinanza contingibile e urgente contenente le disposizioni in merito alle attività lavorative all'aperto, in condizioni di prolungata esposizione al sole.Con efficacia immediata e fino...

“Ho firmato l’ordinanza contingibile e urgente contenente le disposizioni in merito alle attività lavorative all'aperto, in condizioni di prolungata esposizione al sole.

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, ho vietato - sull'intero territorio comunale - le attività lavorative nel settore delle costruzioni edili e affini, e dei settori agricoli e florovivaistici, in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei momenti in cui (in relazione ai bollettini Sias della Protezione Civile) le temperature oltrepassino i 35 gradi centigradi”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

L'ordinanza fa seguito a quella della Presidenza della Regione Siciliana n. 1 del 17 luglio 2024, e alle note della CGIL FILLEA di Catania della FILCA-CISL, giunte al protocollo del Comune.

“Ho ritenuto giusto dare seguito alle sollecitazioni provenienti dalla Regione Siciliana e dai sindacati di categoria.

L'innalzamento delle temperature di questi mesi rende oggettivamente rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno; mettendo in pericolo la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e a colpi di calore con esiti anche letali, purtroppo.

Tutelare la salute dei lavoratori deve essere una priorità”, conclude il sindaco Caputo.