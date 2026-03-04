Dopo la scossa di magnitudo 4.5, raffica di controlli a Ragalna: oltre 120 richieste ai Vigili del Fuoco

Proseguono senza sosta le verifiche dopo la scossa di terremoto registrata questa mattina nell’area pedemontana etnea. I Vigili del Fuoco stanno effettuando numerosi sopralluoghi per controllare eventuali danni agli edifici.

Secondo l’ultimo aggiornamento, sono poco più di 20 gli interventi già espletati, mentre circa 120 richieste risultano ancora da eseguire. Si tratta nella maggior parte dei casi di verifiche tecniche per possibili danni strutturali agli immobili.

Le zone del territorio comunale di Ragalna che risultano al momento più colpite sono Santa Barbara e il villaggio San Francesco, dove si stanno concentrando gran parte dei controlli da parte delle squadre di soccorso.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per accertare l’entità dei danni e garantire la sicurezza dei cittadini dopo il sisma che questa mattina ha interessato l’area etnea.