Dopo la tragedia sull'A18, Geolier affida ai social il suo dolore: «Ho fatto una preghiera per loro»

Il cantante ha pubblicato una storia Instagram dopo aver appreso la notizia dell'incidente costato la vita a un 29enne di Biancavilla. «State attenti, la vita è troppo preziosa».

Dopo la tragedia avvenuta nella notte sull’autostrada A18 Messina-Catania, costata la vita a un giovane padre di 29 anni di Biancavilla e che ha causato il ferimento della figlia di sei anni, è arrivato anche il messaggio di cordoglio del cantante Geolier.

L'artista napoletano, protagonista del concerto tenuto a Messina poche ore prima dell'incidente, ha affidato ai social il proprio pensiero dopo aver appreso la notizia.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Geolier ha scritto:

«Ho saputo stamattina dell'incidente stradale di ieri sera al ritorno da Messina.

Non riesco a non pensare a quanto la vita sia fragile. Non ci sono parole giuste in questi momenti. Vi prego state attenti, la vita è troppo preziosa.

Ho fatto una preghiera per loro, fatela anche voi».

Parole semplici ma cariche di emozione che hanno rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di reazioni e messaggi di vicinanza alla famiglia coinvolta nella tragedia.

Il messaggio del cantante si aggiunge al cordoglio espresso nelle ultime ore dalla comunità di Biancavilla e dalle istituzioni locali, profondamente colpite dalla scomparsa del giovane concittadino.

Intanto resta ricoverata la bambina di sei anni rimasta ferita nell'incidente. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.