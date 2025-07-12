DOPO LA TREGUA, TORNA L’ANTICICLONE NORD-AFRICANO: DA DOMENICA FIAMMATA A +39 °C E SABBIA SAHARIANA SULLA SICILIA

Dopo la tregua dal gran caldo, la Sicilia si prepara ad una nuova e duratura incursione dell’anticiclone nord-africano.Le ultime elaborazioni modellistiche indicano l’allontanamento definitivo delle l...

Dopo la tregua dal gran caldo, la Sicilia si prepara ad una nuova e duratura incursione dell’anticiclone nord-africano.

Le ultime elaborazioni modellistiche indicano l’allontanamento definitivo delle lievi infiltrazioni fresche in quota che hanno finora mitigato le temperature. A partire da domenica, infatti, l’alta pressione di matrice africana tornerà gradualmente a imporsi sul Mediterraneo centrale, riportando condizioni pienamente estive con un deciso aumento termico e cieli in prevalenza sereni.

Previsione per sabato 12 luglio

Per quanto riguarda la giornata di sabato, il tempo si manterrà stabile e soleggiato su tutta l’isola, con qualche innocuo addensamento pomeridiano sui rilievi interni. Le temperature saranno ancora gradevoli, con valori massimi intorno ai 30 °C nelle principali città costiere e minime attestate sui 20 °C, locali punte di +32/+33 °C solo nelle aree interne del catanese.

I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali, con qualche rinforzo sul Canale di Sicilia. I mari risulteranno calmi o poco mossi, perfetti per attività balneari.

Previsione per domenica 13 luglio

Domenica il cielo si presenterà sereno o al più velato per locali stratificazioni e modeste concentrazioni di pulviscolo sahariano in sospensione.

Le temperature saranno in netta risalita, con punte di +37/+39 °C nelle zone interne pianeggianti, mentre le minime saliranno leggermente, mantenendosi intorno ai 21–22 °C. I venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali sul Canale di Sicilia, deboli altrove.

I mari, di conseguenza, resteranno generalmente poco mossi, con tendenza a un aumento del moto ondoso sul Canale di Sicilia e sullo Ionio che diverranno mossi.