DOPO L'AUTO CONTRO IL GUARDRAIL SULLA SS121, SCONTRO AUTO MOTO: IL PUNTO È SEMPRE LO STESSO

Ancora un incidente lungo la ss121 all’altezza di Palazzolo. Anzi, due.

Dopo quello verificato intorno alle ore 10 (QUI L'ARTICOLO) un altro incidente si è verificato intorno alle 11.30 nel medesimo tratto stradale.

Per cause al vaglio della Polizia Stradale che era ancora sul posto ad eseguire i rilievi del precedente sinistro, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat Punto ed una moto Honda.

Violento e stato l'impatto, ad avere la peggio è stata la persona sulle due ruote che è caduta rovinosamente sull’asfalto.

Il motociclista è stato subito soccorso ed era cosciente, anche se presentava diverse escoriazioni a seguito della caduta

Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti