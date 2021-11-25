DOPO VULCANO SI “AGITA” LO STROMBOLI

Dopo Vulcano anche lo Stromboli è in agitazione.Sul cratere delle Eolie vi è un trabocco lavico.Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. "Attraverso l'analisi...

A cura di Redazione 25 novembre 2021 15:29

