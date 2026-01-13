Doppi incidenti sulla SS121 e a Misterbianco: mattinata critica, traffico in tilt verso Catania
Mattinata complicata sul fronte della viabilità a causa di due distinti incidenti stradali che hanno provocato forti disagi al traffico in direzione di Catania.Il primo episodio si è verificato nella...
Mattinata complicata sul fronte della viabilità a causa di due distinti incidenti stradali che hanno provocato forti disagi al traffico in direzione di Catania.
Il primo episodio si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio 2026, nei pressi della rotatoria che dalla Superstrada SS121 immette sulla circonvallazione di Catania. Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma l’impatto sulla viabilità è stato significativo.
A causa dell’incidente si sono formate lunghe code sulla Statale 121, con rallentamenti già a partire dallo svincolo di Piano Tavola, rendendo difficoltoso l’accesso alla circonvallazione e causando disagi a numerosi automobilisti.
Un secondo incidente si è verificato poco dopo lungo via Felice Fontana, nel territorio di Misterbianco, all’altezza di Scaringi, sempre in direzione Catania. In questo caso è rimasto coinvolto un centauro, caduto a terra a seguito del sinistro.
Sul posto i soccorsi. Al momento non sono state rese note le condizioni della persona coinvolta.
La combinazione dei due episodi ha contribuito a peggiorare ulteriormente la circolazione, già fortemente congestionata nelle principali arterie di collegamento verso il capoluogo etneo. Si invita alla massima prudenza e, ove possibile, a valutare percorsi alternativi.