DOPPIA RAPINA A PATERNÒ NELLA SERATA DI IERI, NEL MIRINO SUPERMERCATO E FARMACIA

Momenti di grande tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Paternò, teatro di due distinti episodi criminosi avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.

Il primo si è verificato poco dopo le 18:30 all’interno di un supermercato situato in via Arti e Mestieri, mentre il secondo ha avuto luogo presso la farmacia di Scala Vecchia.

Nel primo caso, due uomini con il volto coperto erano entrati nel supermercato armati – secondo le prime ricostruzioni – di una pistola presumibilmente giocattolo. Approfittando dell’orario di punta, i malviventi avevano tentato di forzare le casse per impossessarsi dell’incasso. Tuttavia, la concitazione del momento e l’apparente inesperienza degli autori avevano reso vano il tentativo: i due erano fuggiti a mani vuote, salendo a bordo di un’auto guidata da un complice che li attendeva all’esterno.

L’episodio aveva generato panico tra clienti e dipendenti, ma fortunatamente non si erano registrati feriti.

Poco dopo, un secondo episodio aveva scosso la tranquillità cittadina: un malvivente, presumibilmente armato, era entrato nella farmacia di Scala Vecchia riuscendo a mettere a segno una rapina prima di darsi rapidamente alla fuga.

Le forze dell’ordine, giunte prontamente sul posto in entrambi i casi, avevano avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Gli investigatori stavano visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. L’ipotesi che i due episodi potessero essere collegati non era esclusa ed era al centro delle verifiche in corso.

Ulteriori dettagli avrebbero potuto emergere nelle ore successive e contribuire a fare luce su una serata segnata da paura e insicurezza per la comunità di Paternò.