DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 3.1 E Ml 2.2 IN POCHI MINUTI CON EPICENTRO RANDAZZO

Una scossa di terremoto di magnitudo (Ml) 3.1 è avvenuta alle ore 06:49:42 ed è stata localizzata nella zona settentrionale dell’Etna, con ipocentro alla profondità di 22,7 km.L’evento è stato seguito...

A cura di Redazione 24 maggio 2018 07:41

Condividi