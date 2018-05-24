DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 3.1 E Ml 2.2 IN POCHI MINUTI CON EPICENTRO RANDAZZO
Una scossa di terremoto di magnitudo (Ml) 3.1 è avvenuta alle ore 06:49:42 ed è stata localizzata nella zona settentrionale dell’Etna, con ipocentro alla profondità di 22,7 km.
L’evento è stato seguito, alcuni minuti dopo, da una scossa di Ml 2.2 alle ore 06:51:24 con ipocentro alla profondità di 21,1 km.
I comuni più vicini all’epicentro sono stati Randazzo (CT), Santa Domenica Vittoria (ME), Maletto (CT)
L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).
L’evento più forte avvertito dalla popolazione in zona epicentrale