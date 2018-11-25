95047

DOPPIO INCIDENTE IN TANGENZIALE, TRAFFICO CONGESTIONATO

Due distinti incidenti sulla tangenziale di Catania, entrambi in direzione Siracusa, stanno creando gravi ripercussioni sul traffico. Sulla strada si sono formate lunghissime code

25 novembre 2018 18:25
News
Due distinti incidenti sulla tangenziale di Catania, entrambi in direzione Siracusa, stanno creando gravi ripercussioni sul traffico. Sulla strada si sono formate lunghissime code

Il primo nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo dove sono stati coinvolti due autoveicoli, il secondo nei pressi dello svincolo Misterbianco sempre in direzione Siracusa

In entrambi gli incidenti non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto stanno lavorando i soccorsi

Lunghissime le code, che inizierebbero già dallo svincolo per Gravina.

IN AGGIORNAMENTO

