DOPPIO INCIDENTE IN TANGENZIALE, TRAFFICO CONGESTIONATO
Due distinti incidenti sulla tangenziale di Catania, entrambi in direzione Siracusa, stanno creando gravi ripercussioni sul traffico. Sulla strada si sono formate lunghissime code
Il primo nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo dove sono stati coinvolti due autoveicoli, il secondo nei pressi dello svincolo Misterbianco sempre in direzione Siracusa
In entrambi gli incidenti non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto stanno lavorando i soccorsi
Lunghissime le code, che inizierebbero già dallo svincolo per Gravina.
IN AGGIORNAMENTO