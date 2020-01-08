Doppio incidente nella giornata di ieri sulla Ss121.Il primo incidente intorno alle ore 16 sulla Superstrada 121 in prossimità dello svincolo di Paternò in direzione Catania.dove si è registrato un in...

Doppio incidente nella giornata di ieri sulla Ss121.

Il primo incidente intorno alle ore 16 sulla Superstrada 121 in prossimità dello svincolo di Paternò in direzione Catania.dove si è registrato un incidente tra due automobili.

Il sinistro ha coinvolto due auto, secondo le prime informazioni una che veniva dalla Ss 284, e un altra che da Paternò si immetteva sulla Statale.

L'impatto è stato violento, ad essere coinvolti una Lancia Elefantino e una Renault Clio, l primo mezzo ha finito la sua corsa con le ruote rivolte verso l'alto, mentre l'altra macchina è finita di traverso.

Immediato l'arrivo sul posto del 118 e dei vigili del fuoco, con i sanitari che hanno soccorso 3 feriti, immediatamente trasferite all'ospedale per le cure del caso, al momento non sono ancora note le condizioni.

La statale è stata chiusa in direzione Catania per circa due ore, sul posto, a procedere per i rilievi e a regolare il traffico, una pattuglia della polizia municipale di Paternò e la Polizia Stradale.

Il secondo in serata, si è verificato intorno alle ore 22, nei pressi del rifornimento Palazzolo in direzione Catania.

Per cause ancora non note, si sono scontrate due autovetture, tra cui una a causa del violento impatto si è ribaltata.

Miracolosamente non si registrano feriti gravi, sul posto presente un ambulanza del 118.

Sul posto i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica

Si segnalano rallentamenti in direzione Misterbianco.