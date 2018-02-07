Doppio incidente oggi sulla ss 121

Il primo si è verificato poco dopo le ore 8 sulla ss 121 all altezza dello svincolo piano tavola in direzione catania, per cause in via d accertamento è avvenuto un tamponamento tra tre autovetture, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti, ma solo qualche piccola contusione e un po’ di spavento.



Il secondo intorno alle ore 13 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò, ad ad essere coinvolte un camion ed una autovettura

Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, ad avere la peggio il conducente dell autovettura.

IN AGGIORNAMENTO