DOPPIO INCIDENTE QUESTA MATTINA SULLA SS121, LUNGHE CODE
In ordine cronologico, il primo è avvenuto pochi minuti dopo le ore 06, nei pressi del "bingo" in direzione Catania, una Renault Twingo per cause in via d'accertamento dai Carabinieri presente sul posto, ha perso il controllo del mezzo , ribaltatosi su un fianco.
Il secondo, è accaduto pochi minuti dopo le ore 7, sempre in direzione Catania, nei pressi dello svincolo Piano Tavola, la circolazione al momento è congestionata, a causa di una consistente perdita d’olio sulla carreggiata.
Il liquido è stato disperso da un furgone probabilmente a causa della rottura del cambio.
Sul posto pure l'azienda Sos Strade per la pulizia e ripristino del manto stradale.