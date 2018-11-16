DOPPIO INCIDENTE STRADALE NELLA GIORNATA, CON DUE FERITI - FOTO
Pesante il bilancio di chiusura per la giornata di oggi nel nostro hinterland a causa di due incidenti verificatosi oggi pomeriggio.Il primo, intorno le ore 14:30 sulla S.S. 121 direzione Catania poco...
Pesante il bilancio di chiusura per la giornata di oggi nel nostro hinterland a causa di due incidenti verificatosi oggi pomeriggio.
Il primo, intorno le ore 14:30 sulla S.S. 121 direzione Catania poco dopo lo svincolo di Paternò, dove ad essere coinvolta una Opel Corsa grigia, la quale, autonomamente è andata a battere contro il guard-rail e per fortuna senza gravi conseguenze.
Sul posto sono intervenuti i Vigili di Belpasso per il rilevamento del caso.
Il secondo, qualche ora dopo, intorno alle ore 15.30 si è verificato in via delle Arti e dei Mestieri, strada che da Paternò porta a Santa Maria di Licodia.
Dove una moto ed un autovettura precisamente una Opel Agila guidata da una giovane donna, si sono scontrati frontalmente mentre viaggiavano in direzioni opposte, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, disarcionato dalla sella della sua moto e volato sul parabrezza anteriore del mezzo,, ferita anche l'autista del mezzo a quattro ruote, per fortuna entrambi, in modo non grave.
Intervenute due ambulanze, il ragazzo è stato trasportato al Garibaldi di Catania, mentre la ragazza all'ospedale di Paternò.
Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Paternò per gli accertamenti del caso.