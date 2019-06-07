DOPPIO INCIDENTE SULLA SS121 PER FORTUNA SENZA FERITI GRAVI
Doppio incidente nella giornata di oggi sulla superstrada 121, per fortuna solo ferite lievi per le persone coinvolte.
Il primi si è verificato intorno alle ore 15 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.
Ad essere coinvolti due autovetture, una Fiat Punto ed una Peugeot 307, tra cui una delle due ha fatto testacoda
Per fortuna, nessuna grave conseguenze per gli occupanti dell’autovetture
Il secondo, si è verificato intorno alle ore 18,20 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.
Ad essere coinvolte due autovettura, dinamica ancora in via d’accertamento.
Per fortuna pure qui, nessuna grave conseguenze per gli occupanti dell’autovetture.
In entrambi gli incidenti si sono verificati forti rallentamenti
In entrambi i sinistri è intervenuta l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.