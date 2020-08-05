DOPPIO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, DISAGI AL TRAFFICO

Doppio incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla tangenziale di Catania. Il primo, in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 11.30 in direzione Misterbianco nei pressi dello...

Doppio incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla tangenziale di Catania. Il primo, in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 11.30 in direzione Misterbianco nei pressi dello svincolo San Giorgio. Ad essere coinvolte due autovetture , che per cause in via di accertamento, si sono scontrate Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per i primi soccorsi, dalle notizie in nostro possesso non sarebbero gravi le condizioni di salute. Presenti per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica e regolare il traffico, anche la Polizia Stradale.

Il secondo si è verificato intorno alle ore 12.00 nei pressi dello svincolo Paesi Etnei in direzione Siracusa.

Per cause ancora non note, si è verificato un sinistro che ha coinvolto due autovetture, tra cui una Peugeot che ha effettuato un testacoda sbattendo violentemente contro il guard rail, sul posto un ambulanza del 118 per prestare i soccorsi. Tanti i disagi per gli automobilisti, con traffico bloccato.