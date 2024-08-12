DOPPIO SINISTRO STRADALE OGGI SU SS284 E SS121: FERITI LEGGERI, TRAFFICO RALLENTATO

Giornata difficile per la viabilità nel nostro comprensorio, con due incidenti stradali che hanno richiesto l'intervento delle autorità e dei soccorsi, ma che per fortuna non hanno avuto conseguenze g...

Giornata difficile per la viabilità nel nostro comprensorio, con due incidenti stradali che hanno richiesto l'intervento delle autorità e dei soccorsi, ma che per fortuna non hanno avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Il primo incidente si è verificato questa mattina lungo la Statale 284, in contrada Scalilli, nel territorio di Paternò, in direzione Biancavilla.

Un tamponamento tra due auto ha causato il ferimento di entrambi i conducenti. L'uomo alla guida della prima auto e una donna in stato di gravidanza, che guidava il veicolo che ha tamponato, sono stati prontamente soccorsi dalle ambulanze del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale "San Marco", mentre la donna è stata condotta al "Garibaldi".

Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato ferite gravi.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle ore 13:00 sulla superstrada 121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo Palazzolo. In questo caso, una Renault Clio ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare, terminando la sua corsa al centro della carreggiata in senso opposto a quello di marcia.

Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte. Tuttavia, l'auto ferma in una posizione pericolosa ha causato notevoli disagi al traffico, con rallentamenti lungo il tratto interessato.

I Carabinieri sono intervenuti prontamente per gestire il traffico e condurre i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Entrambi gli incidenti hanno evidenziato l'importanza della prudenza alla guida, specialmente in tratti di strada potenzialmente pericolosi, e l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza nel contenere le conseguenze di tali eventi.