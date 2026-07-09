“Dove eravate quella sera?” Vent’anni fa l’Italia diventava campione del mondo

Gli Azzurri di Marcello Lippi batterono la Francia ai rigori e regalarono al Paese una gioia indimenticabile.

Il 9 luglio 2006 è una di quelle date che restano scolpite nella memoria di un intero Paese.

Sono passati vent’anni dalla notte di Berlino, dalla finale dei Mondiali di Germania 2006, quando l’Italia di Marcello Lippi salì sul tetto del mondo battendo la Francia ai calci di rigore.

Una partita diventata storia. Una serata vissuta davanti alla televisione, nelle case, nei bar, nelle piazze e nelle strade. Anche a Paternò, come in tutta Italia, quella notte fu un’esplosione di bandiere, clacson, abbracci e lacrime di gioia.

La finale si chiuse sull’1-1 dopo i tempi supplementari. Poi arrivò la lotteria dei rigori, quella che per una volta sorrise agli Azzurri. L’errore di Trezeguet, la freddezza dei nostri tiratori e infine il rigore decisivo di Fabio Grosso: un tiro entrato nella storia del calcio italiano.

Al fischio finale, l’Italia intera esplose. Dopo il Mondiale vinto nel 1982, gli Azzurri tornarono campioni del mondo per la quarta volta nella loro storia.

Quella notte non fu soltanto una vittoria sportiva. Fu un momento collettivo, una gioia condivisa da milioni di persone, capace di unire generazioni diverse sotto la stessa bandiera.

Oggi, a vent’anni di distanza, il ricordo è ancora vivo. Perché ognuno di noi, in fondo, ricorda dove si trovava in quel preciso momento.

9 luglio 2006: il cielo di Berlino si tinse d’azzurro e l’Italia diventò campione del mondo.