DPCM 3 NOVEMBRE, IL TESTO UFFICIALE IN PDF DEL DECRETO FIRMATO DA CONTE IN ATTESA DI CONOSCERE IL PROPRIO 'COLORE'

E’ stato firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte, al termine di una giornata di vertici e confronti anche duri, il nuovo Dpcm (

), che sarà in vigore da domani e fino al 5 dicembre. In tutta Italia sarà coprifuoco dalle 22 alle 5. Si potrà uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità e motivi di salute. Il che fa presupporre che bisognerà presto dotarsi delle famose autocertificazioni. Le misure restrittive saranno differenziate per regione, a seconda della fascia di rischio contagio: sarà il Ministero della Salute ad assegnare nelle prossime ore i colori giallo arancione e rosso ai vari territori. . Il Bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, però, sarà reso noto alle 16.

Nelle zone rosse – presumibilmente Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta - sarà lockdown: per due settimane sarà vietato lasciare il proprio comune, bar e ristoranti saranno chiusi, così come i negozi. L’attività motoria sarà consentita solo vicino a casa e la didattica a distanza sarà al 100% non solo alle scuole superiori, ma anche per gli studenti di seconda e terza media. I parrucchieri resteranno aperti.

Tra le altre novità, valide su tutto il territorio nazionale, c’è la riduzione al 50% del riempimento dei mezzi del trasporto pubblico locale. Restano chiuse palestre, piscine e musei. Sospese le mostre. Stop alle crociere così come ai concorsi, tranne che per il settore della sanità. Il decreto prevede inoltre lo smart working ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato. Il Governo ha annunciato in settimana un decreto sui ristori, assicurando un’erogazione tempestiva delle risorse".