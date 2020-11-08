DPCM, MUSUMECI TOGLIE IL DIVIETO: IN SICILIA LA DOMENICA NEGOZI APERTI ANCHE OLTRE LE 14
“Alla luce dell’ultimo Dpcm con il presidente Musumeci abbiamo concordato che da domani decadra’ la chiusura obbligatoria di tutte le attivita’ commerciali oltre le ore 14 della domenica”.
Lo afferma l’assessore alle Attivita’ produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano.
“Il Dpcm – spiega Turano – per le regioni ‘arancioni’, impone infatti la chiusura nei giorni prefestivi e festivi solamente per le attivita’ poste all’interno dei centri commerciali, lasciando aperte tutte le altre”.