DPCM, VIMINALE CHIARISCE: DA 400 A 3.000 EURO PER CHI VIOLA MISURE

Con una circolare il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi colma una lacuna del Decreto Natale e dell’ultimo Dpcm, che non precisavano l’entità delle sanzioni nel caso di violazione delle norme.

Nel documento si rinvia all’articolo 4 del decreto legge numero 19 del 2020, che recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo».