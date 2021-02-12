DRAGHI ACCETTA L'INCARICO, LA LISTA DEI NUOVI MINISTRI
Il premier incaricato Draghi ha sciolto la riserva sul suo incarico nel colloquio con il Presidente Mattarella.Ecco la lista dei nuovi Ministri che giureranno domani alle ore 12.Ministro per i Rapport...
A cura di Redazione
12 febbraio 2021 20:21
Il premier incaricato Draghi ha sciolto la riserva sul suo incarico nel colloquio con il Presidente Mattarella.
Ecco la lista dei nuovi Ministri che giureranno domani alle ore 12.
- Ministro per i Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà
- Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: Vittorio Colao
- Ministro per la Pubblica Amministrazione: Renato Brunetta
- Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie: Mariastella Gelmini
- Ministro per il Sud e la Coesione territoriale: Mara Carfagna
- Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport: Fabiana Dadone
- Ministro per le pari opportunità: Elena Bonetti
- Ministero per la Disabilità: Erika Stefani
- Ministero del Turismo: Massimo Garavaglia
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Luigi Di Maio
- Ministero dell’Interno: Luciana Lamorgese
- Ministero della Giustizia: Marta Cartabia
- Ministero della Difesa: Lorenzo Guerini
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: Daniele Franco
- Ministero dello Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Stefano Patuanelli
- Ministero per la transizione Ecologica: Roberto Cingolani
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Enrico Giovannini
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Andrea Orlando
- Ministero dell’Istruzione: Patrizio Bianchi
- Ministero dell’Università: e della Ricerca Cristina Messa
- Ministero della Cultura: Dario Franceschini
- Ministero della Salute: Roberto Speranza