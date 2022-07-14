DRAGHI AL CDM: "MI DIMETTO"

AGGIORNAMENTOMATTARELLA RESPINGE DIMISSIONI DRAGHI E MANDA PREMIER A CAMEREIl Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlam...

A cura di Redazione 14 luglio 2022 18:59

