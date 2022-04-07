95047

DRAGHI: 'VOGLIAMO LA PACE O L'ARIA CONDIZIONATA ACCESA?

07 aprile 2022 18:11
“Preferiamo la pace o il termosifone acceso, o meglio ormai l’aria condizionata accesa tutta l’estate? Questo secondo me ci dobbiamo chiedere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, rispondendo a una domanda su eventuali sanzioni per il gas russo.
Sulle sanzioni, ha precisato, “noi andiamo con quello che decide l’Ue, se ci propongono l’embargo sul gas siamo contenti di seguire. Quello che vogliamo è lo strumento più efficace per la pace. Ci chiediamo se il prezzo del gas può essere scambiato con la pace”.

