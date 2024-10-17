DRAMMA A CATANIA: ACCOLTELLA LA MADRE PER LA DROGA, LA DONNA È IN GRAVI CONDIZIONI

Ha accoltellato la madre, di 62 anni, colpendola con una decina di colpi, perché si era rifiutata di dargli i soldi per comprarsi della droga, del crack di cui pare facesse uso.E' l'accusa contestata...

A cura di Redazione 17 ottobre 2024 10:48

