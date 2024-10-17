DRAMMA A CATANIA: ACCOLTELLA LA MADRE PER LA DROGA, LA DONNA È IN GRAVI CONDIZIONI
Ha accoltellato la madre, di 62 anni, colpendola con una decina di colpi, perché si era rifiutata di dargli i soldi per comprarsi della droga, del crack di cui pare facesse uso.
E' l'accusa contestata dalla polizia al figlio della donna, un 32enne, che è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio da agenti delle Volanti della Questura di Catania.
La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro
L'aggressione è avvenuta in un elegante palazzo del rione Cibali del capoluogo etneo, davanti al fratellastro del 32enne, un 24enne nato da un'altra relazione che ha chiamato il 112.
Secondo quanto si è appreso all'arrivo della polizia il 32enne aveva l'arma ancora in mano.