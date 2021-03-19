DRAMMA A CATANIA, GIULIA HA UN MALORE E MUORE A 26 ANNI COL BIMBO CHE PORTAVA IN GREMBO

Giulia Contraffatto, 26 anni, è morta lo scorso martedì, aveva nella pancia il figlio. A stroncarla, secondo una prima ricostruzione, alcune complicanze dovute allo stato di gravidanza.La giovane, ori...

Giulia Contraffatto, 26 anni, è morta lo scorso martedì, aveva nella pancia il figlio. A stroncarla, secondo una prima ricostruzione, alcune complicanze dovute allo stato di gravidanza.

La giovane, originaria di San Giovanni La Punta, era benvoluta da tutti. Il piccolo, che si sarebbe dovuto chiamare Vittorio, è morto insieme alla mamma. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Amici, parenti e conoscenti hanno accolto la notizia tra dolore e incredulità. “Eravamo due ragazzine nemmeno maggiorenni quando ci siamo conosciute ed oggi a distanza di anni ricevere una notizia del genere mi gela il sangue. Riposa in Pace Bellissima Giulia, tu e il tuo piccolo“, scrive Denise..

Nella giornata di oggi si celebreranno i funerali. Appuntamento alle ore 16 nella Chiesa di San Giovanni Battista, a San Giovanni La Punta.